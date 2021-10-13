بدء أعمال حفر أساسات فرع جامعة السويس بأبورديس في جنوب سيناء

بدأت أعمال حفر أساسات جامعة قناة السويس فرع أبورديس، اليوم وسط سعادة كبيرة بين أبناء محافظة جنوب سيناء، لأنها أول فرع لجامعة حكومية علي أرض المحافظة، وقالت الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، في كلمتها، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن أبناء المحافظة حُرموا من التعليم الجامعي لسنوات طويلة لعدم وجود جامعة أو فروع لأي جامعة.

وأشارت إلى أن اللواء خالد فودة نجح في إنشاء فصول تابعة لجامعة السويس عام 2015، ثم تبنى مشروع إنشاء جامعة لأبناء المحافظة فكان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء جامعة الملك سلمان الأهلية عام 2017 وتضم ثلاث أفرع في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ.

وقالت نائب المحافظ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التوسع في إنشاء الجامعات سواء الأهلية أو الحكومية لنشر الثقافة والتعليم بين أبناء سيناء وإتاحة الفرص التعليمية بالجامعات.

جاء ذلك خلال حفل تدشين أعمال حفر أساسات جامعة السويس فرع أبورديس بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، اللواء أيمن الشريف العام، اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس وعدد من مشايخ وعقلاء المحافظة.

13 كلية بجامعة السويس فرع أبورديس

وقال الدكتور السيد الشرقاوي، إن قرار إنشاء فرع الجامعة بمدينة أبورديس جاء لتوفير الوقت والجهد والمال على أبناء المحافظة، وجري تحويل الفصول الموجودة بالطور إلى كليات، وهذا القرار نواه لإنشاء جامعة جنوب سيناء موضحا أن الهدف الأسمى هو تشجيع أبناء سيناء للاستمرار في التعليم الجامعي ونشر الوعي الثقافي بينهم وهذا أول طريق محاربة التطرف الفكري.

وأضاف إنه جرى إقامة فرع جامعة السويس بجنوب سيناء على مساحة 50 فدانا بحي السلام بمدينة أبورديس وتضم الجامعة 13 كلية، و يجري إنشائها على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن 4 كليات وهي «العلوم، الآداب، التربية، والتجارة».

وتضم المرحلة الثانية 9 كليات وهي كلية الهندسة «مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، التعدين، البترول، ميكاتروتك»، والمجمع الطبي «الطب، العلاج الطبيعي، الأسنان، الصيدلة، التمريض، ومستشفى جامعي ومراكز طبية متخصصة»، وكلية التكنولوجيا، وكلية الثروة السمكية، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الزراعة الصحراوية والأغذية، وكلية التصاميم والفنون، وكلية الطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

مشايخ وعقلاء المحافظة يقدمون الشكر إلي الرئيس السيسي

الشيخ حسين عيد شيخ قبيلة القرارشة بأبورديس، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن التنمية الحقيقية التي تسعي إليها القيادة السياسية هي تنمية العنصري البشري، والتعليم هو الأساس في تنمية البشر وتشكيل العقيدة، لافتا إلى أن أبناء المحافظة حاليا يتعلمون في كليات خارج المحافظة وهذه مسئولية كبيرة وخاصة الفتيات، وأشاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة جامعة السويس فرع أبورديس لتكون نواة لإنشاء جامعة جنوب سيناء، وقدم المشايخ والعقلاء الشكر إلي القيادة السياسية.