مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 في حادث تسريب غاز داخل مصنع بالهند

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون في حادث تسريب للغاز في مصنع بمنطقة «لوديانا» بإقليم البنجاب الهندي.

أسباب تسريب الغاز لم تتضح بعد

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنّه سيتم إرسال أطباء وعربات إسعاف وفريق إطفاء إلى موقع حادث الهند، مشيرة إلى أنّه تمّ فرض طوق أمني حول المنطقة.

وأشارت القناة الهندية إلى أنّ أسباب تسريب الغاز لم تتضح بعد، مضيفة أنّه جارٍ إجلاء الأشخاص من منطقة الحادث كإجراء احترازي.