انطلاق مسابقة ملك البحيرات لركوب الأمواج في رأس سدر.. «رياضة وترفيه»

انطلقت فعاليات مسابقة ملك البحيرات King of the Lagoon في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، والتي يطلق عليها المسابقة الترويجية السياحية للكايت سيرف في نسختها الثالثة عشر، وتقام تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

تنشيط السياحة في رأس سدر

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المدينة تشتهر بهذه الرياضة، وتعتبر من أهم المدن على مستوى مصر في استضافة رياضة «كايت سيرف - ركوب الأمواج»، لما تتمتع به من مناخ وطقس وشواطئ خلابة تصلح لممارسة هذه الرياضة.

وأضاف «حمادة»، أن إقامة هذه الفعاليات تعمل على تنشيط حركة السياحة بالمدينة، خاصة المهتمين بهذا النوع من السياحة، والتي أصبحت تجذب الكثير من المصريين خاصة الشباب.

وتابع إن ساحل البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس من الوجهات المناسبة لممارسة الأنشطة البحرية، من بينها مدينة الجونة والغردقة وسفاجا ومرسى علم وشرم الشيخ ودهبو ورأس سدر ومدينة الزعفرانة.

اختيار رأس سدر للأنشطة البحرية

وقال ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة، لـ«الوطن»، إن مدينة رأس سدر تمتلك المقومات الطبيعية والبنية التحتية من موقع متميز على شواطئ البحر الأحمر، والمياه الصافية والرياح الملائمة التي تجذب جميع أنواع الأنشطة الشراعية الترفيهية المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة تدعم جميع الفعاليات الترويجية السياحية المختلفة التي تجذب السائحين طوال العام من مختلف بلاد العالم، بما يساهم في الترويج لكافة الأنماط السياحية.

وأضاف أن رأس سدر تستضيف هذا الحدث السياحي الفريد من نوعه الذي يشارك به العديد من السائحين والممارسين الذين يقدمون أداءً مليئا بالإثارة والتشويق لنشاط الكايت سيرف، ليعبر عن شغفهم بهذا النشاط ويبرز أهمية مدينة رأس سدر كونها من أهم الوجهات السياحية المناسبة لممارسة العديد من الأنشطة البحرية.

وكشف أن هناك تعاون وتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في إطار دعم الهيئة والغرفة لجميع الأنشطة والفعاليات الترويجية السياحية، حيث يجري نشر المواد الدعائية في وسائل الإعلام والمعارض الدولية كأحد أدوات الترويج والتسويق للمقصد السياحي المصري.

فعاليات مسابقة ملك البحيرات

وتضمنت الفعاليات العديد من الاستعراضات المهارية لأنشطة الكايت سيرف، والتي تعتمد على استغلال قوة الرياح لاستعراض أفضل مهارات المشاركين الاحترافية.

وقد حقق الحدث هدفه من الترويج والتنشيط للسياحة الشاطئية في مصر، وشارك به العديد من السائحين الممارسين للعبة.

يذكر أن مصر مصنفة من أفضل الوجهات حول العالم لممارسة الأنشطة الشراعية، حيث يتوفر بها المسطح المائي المناسب وسرعة الرياح والمناخ المعتدل على مدار العام، وعلاوة على ذلك توفر مراكز الأنشطة البحرية المجهزة بالمعدات والتدريب الاحترافي الذي يمكنها من تنفيذ الأنشطة بأعلى معدلات الجودة والأمان.