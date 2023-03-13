10 معلومات عن مستشفى رأس سدر المركزي بجنوب سيناء.. يخدم 60 ألف مواطن

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك تحسنا في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة بعد انتهاء عمليات تطوير عدد من المستشفيات بالمدن، وإنشاء أكثر من 20 مركزا طبيا تابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جنوب سيناء من محافظات المرحلة الأولى التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وأصبحت تؤدي خدمات الرعاية الصحية للمسجلين علي للمنظومة الجديدة، مشيدا بدور مستشفى رأس سدر المركزي الذي يقوم بتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

مستشفي رأس سدر

من جانبه، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن الخدمة الطبية حاليا في مستشفيات جنوب سيناء أفصل من ذي قبل، ويتم تعويض نقص التخصصات في الأطباء عن طريق استقدام قوافل طبية.

وأشار إلى أن مستشفي راس سدر المركزي أصبح على أعلى مستوى في تقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة والسياح الذين يتوافدون علي المدينة لقضاء العطلات، موضحا أن المستشفى جري ضمه إلى هيئة الرعاية الصحية، وهو يعمل بشكل ممتاز في الوقت الحالي ويقوم الفريق الطبي الموجود بالمستشفى بإحراء عمليات دقيقة وهو ما لم يكن موجود سابقا، إضافة إلى توافر وحدات غسيل كلوي وغرف عناية مركزة.

معلومات عن مستشفى رأس سدر

وأوضح الدكتور عصام شعبان مدير مستشفي راس سدر المركزي عددا من المعلومات الخاصة بالمستشفى، كالآتي:

１- يخدم المواطنين القاطنين في المسافة من 150 كيلو متر من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى رأس سدر.

２- يضم 65 سرير منها 18 في الطوارئ.

３- 9 ماكينات غسيل كلوي.

４- 11 سرير رعاية، منها 5 رعاية مركزة، 3 رعاية قلب، 3 رعاية متوسطة.

５- يخدم 60 ألف مواطن في رأس سدر.

６- تضم 3 غرف عمليات.

７- مساحة المستشفي 2000 متر مربع.

８- يتكون من ثلاث طوابق ويضم قسم الاستقبال ورعاية المرضي.

９- المستشفى جري ضمه لهيئة الرعاية الصحية.

１０- افتتاح المستشفي رسميا في احتفالات عيد تحرير سيناء.