أبرز 5 محطات في زيارة محافظ جنوب سيناء لمدينة رأس سدر

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، مدينة رأس سدر، لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية بالمدينة، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، إذ تفقدا عددا من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر، إلى أن الزيارة استغرقت ساعتين فقط، وجرى زيارة وافتتاح أكثر من مشروع، لافتا إلى أن أبرز المحطات التي قام بها محافظ جنوب سيناء خلال الزيارة، 5 محطات، بدأت بمركز بحوث الصحراء، وانتهت بافتتاح «أهلا رمضان».

5 محطات في رأس سدر

أكد علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، أن المحطات المهمة في زيارة المحافظ إلى المدينة كانت كالتالي:

１- زيارة محطة البحوث التابعة للمركز القومي لبحوث الصحراء لتفقد مشروعات زراعية حيوانية، وتابع مشروع تحسين انتاج الإبل من الألبان واللحوم.

２- زيارة تفقدية إلي مستشفى رأس سدر المركزي بعد انتهاء أعمال التطوير، وأشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

３- تفقد بيت ثقافة رأس سدر، ووضع اللمسات النهائية لافتتاحه بتكلفة 800 ألف جنيه، وبيت الثقافة مقام على مساحة 2000 متر مربع، يضم مسرح داخلي ومكتبة عامة، وأخرى للطفل ومرسم.

４- تفقد موقف الأجرة والسرفيس بعد تطويره وتزويده بمظلات ومحال تجارية وزيادة الخطوط بين جميع المدن.

５- افتتاح اهلا رمضان الذي يضم سلع تموينية، خضار وفاكهة، ولحوم وأسماك.