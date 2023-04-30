موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023.. الأسئلة جميع المستويات

أعلنت المديريات التعليمية موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2022، تبدأ يوم 6 مايو وتستمر حتى يوم 10 مايو، مؤكدة أنّ أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، تتضمن جميع المستويات المعرفية «تذكر وفهم وتطبيق ومستويات عليا».

وأكدت المديريات التعليمية، أنّ أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي تتناسب مع الزمن المحدد للامتحان، وتأتي من المقرر الذي درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنّ الدروس المحددة للاطلاع لن تأتي في الامتحان.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني، وفقًا للجدول المعتمد والمعلن من مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهي كالتالي:-

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

وفيما يخص النتيجة، أكدت المديريات التعليمية، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023، بالألوان وفقاً للمادة الثامنة والتاسعة من القرار الوزاري رقم 167 وهي كالتالي:-

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).