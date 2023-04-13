جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023، والذي يبدأ يوم 6 مايو 2023 حتى 10 مايو، وذلك بعد اعتماده رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مواعيد الامتحانات في جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023 وهي كالتالي:

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

المواد غير المضافة للمجموع

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي للمواد غير المضافة للمجموع الفصل الدراسي الثاني 2023، يوم 1 مايو مستوى الرفيع، مشيرا إلى أن امتحانات اللغة الثانية في نفس اليوم على أن تكون مادة المستوى الرفيع لجنة أولى.