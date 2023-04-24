جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023.. وشرط أساسي للنجاح

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لرابعة ابتدائي، وفقًا للمواعيد المعلنة في جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة، يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتي يوم 10 من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 1 مايو مستوى الرفيع.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 وهي كالتالي:-

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 ..30% على الأقل

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، يشترط لنجاح الطلاب في الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023، الحصول على 30% على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان وفق المادة التاسعة للقرار الوزاري رقم 167.

وأضافت المديريات التعليمية، يتم امتحان المستوي الرفيع بالمدارس التجريبية للغات والخاصة للغات بمعرفة المدرسة وخلال اليوم الدراسي ودون الإخلال باليوم الدراسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الثاني 2023

وبالنسبة لنتيجة الصف الرابع الابتدائي الثاني 2023، أكدت المديريات التعليمية، أنه سيتم إعلان النتيجة في الفصل الدراسي الثاني عن طريق الألوان وليس الدرجات طبقًا للمادة الثامنة والتاسعة من القرار الوزاري رقم 167.