الأرصاد: طقس بارد واستمرار انخفاض درجات الحرارة غدا بسبب كتل هوائية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيظل مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع استمرار سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة على مناطق من السواحل الشرقية للبلاد، وذلك على فترات متقطعة، نظرا لاستمرار تأثير نشاط الرياح الشمالية الباردة، والكتل الهوائية الآتية على سطح البحر المتوسط، تعمل على انخفاض درجات الحرارة غدا الاثنين.

طقس بارد وظواهر جوية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع، حيث نشهد غدا عودة الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والزراعية والرابطة بين المحافظات، والطرق المؤدية للسواحل والقاهرة الكبرى، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة لمدة 48 ساعة المقبلة، في حين ترتفع الحرارة بقيم تتراوح بين 4-5 درجات بدءا من طقس الأربعاء المقبل، بسبب تأثير منخفض جوي حار من الصحراء الغربية للبلاد.

درجات الحرارة غدا

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا 1-5-2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 26- 15

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 25 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 26- 15

- طنطا 25- 15

- دمياط 26- 16

- بورسعيد 24- 15

- الإسماعيلية 27- 14

- السويس 25- 16

- العريش 23- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 22- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 28- 20

- الإسكندرية 24- 16

- العلمين الجديدة 23- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 29- 20

- سفاجا 30- 21

- مرسى علم 31- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 28- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 27- 14

- المنيا 28- 14

- أسيوط 29- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

- أسوان 31- 19

- الوادي الجديد 30- 15

- أبوسمبل 32- 19.