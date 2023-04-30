الأرصاد تكشف حالة الطقس: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 25

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن استمرار انخفاض درجات الحرارة يظهر بقوة اليوم، إذ تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 درجة مئوية، السواحل الشمالية 22 درجة مئوية، جنوب سيناء 28 درجة مئوية، شمال الصعيد 26 درجة مئوية، جنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

وذكر الخبراء أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على كافة مدن الجمهورية

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 25 - 15

- العاصمة الإدارية 25 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 25- 15

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 23 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 24- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 22- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 20- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 28- 20

- الإسكندرية 22- 16

- العلمين الجديدة 22- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 28- 20

- سفاجا 29- 21

- مرسى علم 28- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 26- 14

- المنيا 26- 14

- أسيوط 26- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

- أسوان 30- 19

- الوادي الجديد 29- 15

- أبوسمبل 30- 19.