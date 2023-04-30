أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا كشفت خلاله أماكن سقوط أمطار اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث اليوم هو الأخير المتوقع في موجة سقوط الأمطار المتوقع اختفائها حتى نهاية الأسبوع.

أماكن سقوط أمطار اليوم

وكشفت الأرصاد أماكن سقوط أمطار اليوم الأحد 30 أبريل، حيث يُتوقع هطول الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وطالبت الأرصاد المواطنين باتخاذ حذرهم عند الخروج.

درجات الحرارة الأحد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 25 - 15

- العاصمة الإدارية 25 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 25- 15

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 23 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 24- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 22- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 20- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 28- 20

- الإسكندرية 22- 16

- العلمين الجديدة 22- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 28- 20

- سفاجا 29- 21

- مرسى علم 28- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 26- 14

- المنيا 26- 14

- أسيوط 26- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

- أسوان 30- 19

- الوادي الجديد 29- 15

- أبوسمبل 30- 19