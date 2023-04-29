حالة الطقس على شواطئ الإسكندرية غدا.. استقرار حركة الأمواج والرياح

تشهد حالة الطقس على شواطئ الإسكندرية غدا، استقرار ارتفاع الأمواج والرياح التي كانت شديدة خلال اليومين الماضيين، ما تبعه رفع الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، إلا أن الوضع غدا مغاير حيث يسمح بنزول المصطافين نتيجة توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس على شواطئ الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس على شواطئ الإسكندرية غدا تشهد استقرار ارتفاع الأمواج والرياح، حيث إن ارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 إلى مترين وهو ما يعني معتدل، وذلك بانخفاض متر عن اليوم السابق، ومتر ونصف عن أمس الأول.

سرعة الرياح على شواطئ الإسكندرية غدا

وفيما يخص الرياح على شواطئ الإسكندرية فإنه تبلغ سرعتها غدا 28 كيلومترا في الساعة، وهي الرياح التي يتكون اتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية، وتكون بذلك أقل من اليوم السابق ما يعني أجواء أفضل من اليوم.

التعامل مع حالة الطقس على شواطئ الإسكندرية

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية ل«الوطن»، إنه يتم التعامل مع حالة الطقس على شواطئ الإسكندرية عبر بيانات هيئة الأرصاد الجوية وما يتبعه من تأكيد علي تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل وتواجد عمال ابراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات في حال ارتفاع الأمواج.