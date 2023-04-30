خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا.. ورابط التقديم

بدأ اليوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز وحدات سكنية فى مشروع سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا ، والذي يستمر من اليوم حتى 4 مايو 2023 المقبل، ليتبع المواطنين خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني.

خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا

وحدد الصندوق خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا للراغبين بالتقدم بعدة خطوات تجرى إلكترونيا على موقع الصندوق، واتباعها كاملة لحين ظهور رسالة التأكيد لتمام عملية التسجيل.

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا

وتشمل خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الآتي:

- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعي من هنا، ليظهر خيارين تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

- إنشاء حساب بالرقم السري والرقم القومي عند التسجيل لأول مرة، أو تسجيل الدخول إذا كان يوجد حساب مسبق.

- اختيار حجز الوحدة المراد الحجز بها وهي وحدات دار مصر و وحدات سكن مصر ووحدات جنة.

- اختيار سكن لكل المصريين 4.

- اختيار دخول مستخدم حالي.

- كتابة بيانات الدخول للمتقدم وتتضمن الإسم والرقم السري.

- اختيار كلمة «طلباتي» الموجودة يسارا أعلى الصفحة.

- ختيار حجز الوحدة المناسبة من الجدول الذي يضم بيانات الوحدات.

- كتابة كود الحجز الخاص بالوحدة المناسبة.

- النقر على اختيار لتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح ما يعني نجاح عملية التسجيل.

- تظهر بيانات بيانات الوحدة المناسبة على الشاشة عقب انتهاء التسجيل.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي خطوات لحجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا يجب توافرها بالمتقدمين، وهي:

- يحق للأسرة وللأفراد حجز شقة سكنية واحدة في المدن الجديدة.

- تستفيد كل أسرة من مبادرات التمويل العقاري مرة واحدة.

- استلام الشقة خلال مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، بيتنما تمد فترة سماح أخرى عند الطلب لـ6 أشهر، وإذا لم يجرى استلام الوحدة يتم سحبها.

- الأقرار بصحة المستندات المقدمة لاستلام الوحدة.