خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا.. ورابط التقديم
كتب:
شيماء دراز
11:10 ص | الأحد 30 أبريل 2023
خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4
بدأ اليوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز وحدات سكنية فى مشروع سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا ، والذي يستمر من اليوم حتى 4 مايو 2023 المقبل، ليتبع المواطنين خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني.
خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا
وحدد الصندوق خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا للراغبين بالتقدم بعدة خطوات تجرى إلكترونيا على موقع الصندوق، واتباعها كاملة لحين ظهور رسالة التأكيد لتمام عملية التسجيل.
رابط حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا
وتشمل خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الآتي:
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعي من هنا، ليظهر خيارين تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
- إنشاء حساب بالرقم السري والرقم القومي عند التسجيل لأول مرة، أو تسجيل الدخول إذا كان يوجد حساب مسبق.
- اختيار حجز الوحدة المراد الحجز بها وهي وحدات دار مصر و وحدات سكن مصر ووحدات جنة.
- اختيار سكن لكل المصريين 4.
- اختيار دخول مستخدم حالي.
- كتابة بيانات الدخول للمتقدم وتتضمن الإسم والرقم السري.
- اختيار كلمة «طلباتي» الموجودة يسارا أعلى الصفحة.
- ختيار حجز الوحدة المناسبة من الجدول الذي يضم بيانات الوحدات.
- كتابة كود الحجز الخاص بالوحدة المناسبة.
- النقر على اختيار لتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح ما يعني نجاح عملية التسجيل.
- تظهر بيانات بيانات الوحدة المناسبة على الشاشة عقب انتهاء التسجيل.
شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا
وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي خطوات لحجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا يجب توافرها بالمتقدمين، وهي:
- يحق للأسرة وللأفراد حجز شقة سكنية واحدة في المدن الجديدة.
- تستفيد كل أسرة من مبادرات التمويل العقاري مرة واحدة.
- استلام الشقة خلال مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، بيتنما تمد فترة سماح أخرى عند الطلب لـ6 أشهر، وإذا لم يجرى استلام الوحدة يتم سحبها.
- الأقرار بصحة المستندات المقدمة لاستلام الوحدة.