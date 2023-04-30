توريد القمح في الغربية.. 22 موقعًا تستقبل 18 ألف طن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن مواقع توريد القمح في الغربية، المنتشرة في أنحاء المحافظة استقبلت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 18 ألفا و168 طن قمح، وذلك منذ بدء موسم التوريد.

مواقع توريد القمح في الغربية تواصل عملها

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن مواقع توريد القمح في الغربية تواصل عملها باستلام القمح من المزارعين بشكل منتظم، وتيسر بصورة طبيعية وأن أعضاء لجان استلام وفرز القمح متواجدين في أماكن عملهم من الساعات الأولى من صباح اليوم، ويتم استلام القمح من المواطنين وسط تذليل كافة العقبات.

مواقع توريد القمح في الغربية

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية لـ«الوطن»، أن عدد مواقع توريد القمح في الغربية يبلغ 22 موقعًا في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي توريد القمح في الغربية بلغ حتى صباح اليوم الأحد، 18 ألفا و168 طن قمح منذ بدء التوريد في 8 إبريل الجاري، ويستمر حتى 21 اغسطس المقبل.

ولفت إلى أن ما استقبله شون البنك الزراعي حتى الآن، 6 آلاف 364 طن قمح، وشون شركة المطاحن 7 آلاف 741 طن قمح، والشركة القابضة 4 آلاف 62 طن قمح.