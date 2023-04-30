موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الخاص والحكومي.. أعلنها رئيس الوزراء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الخاص والحكومي، في بيان رسمي منذ قليل، وقال إن يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو 2023، إجازة مدفوعة الأجر.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «الخميس المقبل إجازة لكل العاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص بدلا من يوم الاثنين الموافق الأول من مايو 2023، وذلك بمناسبة عيد العمال».

موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الخاص والحكومي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا قبل ذلك بترحيل أي إجازة أو عطلات رسمية، تتصادف موعدها بداية الأسبوع أو منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، في غطار حرص الحكومة المصرية لتسهيل المهمة على المواطنين وتيسير أعمالهم والإنتهاء منها دون تعطيل والعمل بكامل القوى البشرية داخل كل القطاعات العام والخاص.