موعد إجازة عيد العمال 2023.. وعدد العطلات المتبقية في العام الحالي

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر التي استمرت 5 أيام، وإجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الماضي، والتي ضُمت لإجازة العيد، ينتظر المواطنون موعد الإجازة المقبلة، أي موعد إجازة عيد العمال 2023، والتي ستكون مدفوعة الأجر، نظرًا لأنّها إجازة رسمية بالدولة.

موعد إجازة عيد العمال 2023

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ موعد إجازة عيد العمال 2023، سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 4 مايو، بدلًا من يوم الاثنين 1 مايو، إذ تمّ ترحيلها لقرار الحكومة السابق بترحيل مواعيد الإجازات الرسمية التي تأتي في وسط الأسبوع؛ لتكون يوم الخميس.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023

ووفقًا للأجندة الرسمية الخاصة بمجلس الوزاراء، فمازال هناك 10 أيام من الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، وهي مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة من القطاعين العام والخاص، تتمثل في:

- إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء 27 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 28 يونيو.

- إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر.