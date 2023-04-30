هل غدا الاثنين إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد العمال؟

هل غدا الاثنين إجازة رسمية في مصر؟.. سؤال متداول بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وطلاب المدارس والجامعات وذويهم، بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الاحتفال به غدا 1 مايو من كل عام.

هل غدا الاثنين إجازة رسمية في مصر؟

وبالرجوع إلى أحدث القرارت الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء، ولمعرفة إجابة هل غدا الاثنين إجازة رسمية في مصر؟، تبيّن أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنّه سيتم ترحيل إجازة عيد العمال 2023 إلى الخميس 4 مايو 2023، نهاية الأسبوع.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 2020 قرارا بشأن ترحيل الإجازات الرسمية من منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، حيث يكون يوم الخميس عطلة رسمية بدلا من أيام العطل الرسمية التي يتم تعليقها في منتصف الأسبوع، في إطار محاولات الحكومة لمنح المواطنين المزيد من الخيارات.

ونص القرار الوزاري على أنّ الإجازات لا تسري على أعمال الامتحانات في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وتستمر وفقا للمواعيد المقررة لها.