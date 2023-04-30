10 معلومات يجب معرفتها قبل حيازة الحيوانات المفترسة في المنزل

إجراءات تشريعية هامة، استقر عليها مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك بهدف مواجهة الظواهر الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري وتهدد أمان المواطنين

وينظم مشروع القانون الجديد عددًا من الإجراءات لتنظيم حيازة الكلاب المفترسة وتقدم «الوطن» عددًا من المعلومات بشأنها.

الحيوانات الخطرة

1. الحيوانات الخطرة هي التي تُلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى، والمحددة بالجداول الملحقة بمشروع القانون (مثل: الأسود، النمور، والضباع... وغيرها.

2. تحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا في بعض الحالات الاستثنائية وبترخيص من السلطة المختصة مثل: حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات ... وغيرها.

3. يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة.

4. إلزام حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة في حالات: هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه، وكذا في حالتي: إصابة شخص، أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء منه.

5. يجب إبلاغ السلطة المختصة بوجود أي من الحيوانات الخطرة غير مرخص بحيازته لدى أي حائز أو أي منها متروكاً أو ضالاً؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

6. إلزام اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة غير المرخص بحيازتها في أي من هذه الأماكن.

7. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه

8. الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة التعدي العمد على الغير باستخدام حيوان خطر.

9. السجن المشدد خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 4 ملايين جنيه في حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة التعدي باستخدام حيوان خطر.

السجن المشدد لمدة تصل إلى 20 عامًا لمن تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر، وأفضى ذلك إلى الموت

10: عدم جواز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عامًا.