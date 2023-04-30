عواصف ترابية تضرب مدينة طور سيناء وارتفاع أمواج البحر

تشهد مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حالة من الطقس السيئ، حيث تعرضت إلى هبوب عواصف ترابية قوية منذ الصباح.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينه طور سيناء، لـ«الوطن»، إن المدينة تتعرض إلى رياح غربية وشمالية غربية سرعتها تزيد عن 51 كيلو مترا في الساعة، موضحاً أن درجات الحرارة انخفضت في مدينه الطور اليوم.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضح رئيس مدينة طور سيناء، أن المدينة سجلت اليوم الأحد 22 درجة مئوية، وبلغت سرعه الرياح 51 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى اضطراب حركه الرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من متر ونصف على الشواطئ العامة.

وقال «الغمريني»، إنه جرى التنبيه على القطع البحرية الخاصة بالصيد بتوخي الحذر وعدم الخروج لحين هدوء حركه الرياح وانخفاض ارتفاع الأمواج، وطالب قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب العاصفة الترابية.

طقس جنوب سيناء

في نفس السياق، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن طقس جنوب سيناء اليوم بارد في النهار، شديد البروده ليلا، موضحاً أن هناك نشاطا لحركة الرياح في معظم مدن المحافظة، لافتا إلى أن مدينة سانت كاترين سجلت صباح اليوم أقل درجة حرارة على مستوى مصر.