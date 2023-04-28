طقس جنوب سيناء اليوم.. ربيعي معتدل مائل للبرودة ليلا

تعيش محافظة جنوب سيناء، طقسًا ربيعيًا معتدلًا يستمر طوال فترات النهار على كل مدن المحافظة، يميل إلى البرودة ليلًا، خاصة في مدينة سانت كاترين وقمم جبال موسى.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مدن المحافظة تشهد حالة من الاستقرار في الطقس منذ أكثر من أسبوعين، موضحًا أنّ درجات الحرارة ترتفع نهارًا في بعض المدن مثل الطور وشرم الشيخ لكنها معتدلة معظم فترات النهار.

طقس رأس سدر

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنّ حالة المناخ في المدينة في أفضل فتراتها طوال العام، حيث تشهد المدينة طقسًا ربيعيًا معتدلًا على الأنحاء كافة، مع وجود رياح متوسطة بسرعة 19 كيلومترًا في الساعة، وهي تنعش رياضة «الويند سيرف» التي تشتهر بها المدينة.

وأضاف أنّ درجة حرارة مدينة رأس سدر صباح اليوم الجمعة، تسجل 20 درجة وتصل في النهار إلى 27 درجة، ونسبة الرطوبة في الهواء مرتفعة حيث تصل إلى 79%.

درجات الحرارة في دهب وشرم الشيخ

كما سجلت مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة، درجة حرارة 26 درجة، مع نشاط خفيف لحركة الرياح التي تصل سرعتها إلى 18 كيلومترًا في الساعة واتجاهها شمالية وشمالية غربية.

أما شرم الشيخ، سجلت درجة حرارة 25 درجة، ونسبة الرطوبة 62%، بينما سجلت مدينة طور سيناء درجة حرارة 25 درجة، نويبع 24، طابا 22 درجة.