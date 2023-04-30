 ضبط 320 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 320 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 354 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 113,245 كيلوجرام.

ضبط مواد مخدرة

وأسفرت الحملات عن ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 29,800 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 19,276 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15,870 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,435 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3,305 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,252 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 970 جراما، و2530 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 152 قطعة سلاح ناري بحوزة 123 متهما، وتنفيذ 85370 حكما قضائيا، وضبط تشكيلين عصابيين ضمّا 4 متهمين بارتكاب 18 حادثا متنوعا، وضبط 35 متهما هاربا، و22 متهما بأعمال البلطجة.

وأيضا أسفرت الحملات، عن ضبط 554 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25045 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.