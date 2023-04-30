ضبط 2076 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجرى ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 2076 مخالفة مرورية متنوعة، و37 قضية في مجال الأمن العام، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 240 حكما قضائيا متنوعا، وقضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.