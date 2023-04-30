الفنان مجدي بدر يتصدر تريند «جوجل» بعد ظهوره مع زوجته سامية عاطف

تصدر الفنان مجدي بدر محركات البحث على «جوجل»، بعدما ظهر مع زوجته الفنانة سامية عاطف، إذ تفاجأ الجمهور بأن زوجة مجدي بدر، هي الفنانة سامية التي قدّمت مشوارًا فنيًا طويلًا من أشهرهم مسلسل «هبة رجل الغراب».

الفنان مجدي بدر مع زوجته سامية عاطف

اشتهر الفنان مجدي بدر بشخصية «بلال شامة» خلال أحداث مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وبدأ الجمهور يبحث عن صورة زوجته الفنانة سامية عاطف بعد ظهورهما سوياً في إحدى البرامج التلفزيونية .

زواج مجدي بدر من زوجته سامية عاطف

تزوج الفنان مجدي بدر من سامية عاطف، في عام 2009، ثم في عام 2017 قد رزق بمولودته الأولي داليدا بعد 8 أعوام من الزواج والعلاج من العقم.

محطات في حياة الفنانة سامية عاطف

الفنانة سامية عاطف، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم «تمثيل وإخراج»، وهي من مواليد 11 فبراير عام 1982، وشاركت في أعمال فنية أمام كبار النجوم أبرزهم عمر الشريف، ميرفت أمين، أحمد حلمي، محمد هنيدي، محمود حميدة، صلاح السعدني، سمير غانم وغيرهم، حيث قدمت قرابة الـ50 عمل فني بين المسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما.