الفنان مجدي بدر عن مسلسل جعفر العمدة: «بلال راجع تاني.. واللي جاي مفاجأة»

قال الفنان مجدي بدر، والذي يجسّد شخصية بلال شامة في أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، إن الحلقات المقبلة من المسلسل تحمل مفاجآت كثيرة وأحداثًا مليئة بالتشويق والإثارة، خصوصًا بعد الحادث الذي تعرض له «بلال» وظّن الكثيرين أنه قد فارق الحياة، إلا أنه دخل المستشفى، وقام بفتح عينيه، في إشارة إلى أنه عائد من جديد.

«بلال شامة راجع تاني لجعفر العمدة»

وأضاف مجدي بدر، في تصريحاته لـ«الوطن» أن عودة بلال شامة للحياة من جديد بعد إنقاذه من الموت خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، ستكون مليئة بالمفاجآت، متابعًا: «كل من يشوفني ويسألني هو ايه اللي هيحصل؟ أقولك اتفرج ومتستعجلش خلاص هانت وهنشوف اللي جاي ايه؟».

اهتمام الجمهور بالبحث عن بلال شامة

وعن اهتمام السوشيال ميديا بـ«بلال شامة» والكوميديا المتعلقة بالبحث عنه وتسليمه إلى جعفر العمدة، قال مجدي بدر ضاحكًا: «أنا مبسوط بالحالة دي جدًا، واهتمام المشاهدين بالمواقف التي تجمع بين جعفر العمدة وبلال شامة، كأنهم عايشين معاهم التفاصيل لحظة بلحظة».

ردود أفعال واسعة

وأشار إلى أنه سعيد جدًا بردود الأفعال التي يتلقاها باستمرار من الجمهور: «الحمد لله والشكر لله.. فضل من ربنا كبير جدًا»، رافضًا الإفصاح عما الذي سيفعله بلال شامة في الحلقات القادمة، واكتفى بقوله مفاجآت حلوة جاية».