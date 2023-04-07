مجدي بدر: حلقات مسلسل جعفر العمدة القادمة تحمل مفاجآت كثيرة للمشاهدين

كشف الفنان مجدي بدر، أحد ممثلي مسلسل جعفر العمدة، والذي يعرض عبر قناة DMC دراما يوميا الساعة 6.15 في رمضان 2023، عن أن الحلقات المتبقية والقادمة من مسلسل جعفر العمدة تحمل مفاجآت كثيرة جدا للمشاهدين، مشيرًا إلى أن المسلسل حقق نجاحا باهرا منذ عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك، قائلا: «ذاكرت دور بلال شامه كويس جدا وحقيقي الدور بالنسبالي كان سهل.. والحملله أنه لقى استحسان قاعدة عريضة من المشاهدين».

مجدي بدر: التعامل كان مريحا جدًا مع فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

وقال الفنان مجدي بدر، في مداخلة هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، إنّ التعامل كان مريحا جدا مع فريق عمل مسلسل جعفر العمدة، مؤكدًا أنّ المسلسل خرج بصورة رائعة جدا بسبب حب فريق العمل لبعضه ووجود كيمياء كبيرة جدا في التعامل بين فريق العمل بعضهم البعض، منوهًا إلى بأنه عمل مع الفنان محمد رمضان في أعمال كثيرة جدا.

مجدي بدر لـ"المشاهدين": يارب تكونوا استمتعتوا بعمل مسلسل جعفر العمدة

ووجه الفنان مجدي بدر، رسالة للمشاهدين، قائلا: «يارب تكونوا استمتعتوا بحلقات مسلسل جعفر العمدة.. وانتظروا مفاجآت كتير قادمة»، موضحا أن جميع فريق العمل قاموا بمجهود جبار لخروج المسلسل بالشكل الرائع.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وما زال مسلسل جعفر العمدة يتصدر التريند لليوم الخامس عشر، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان 2023، حيث يعرض المسلسل عبر قناة DMC دراما يوميا الساعة 6.15 في رمضان، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد من الفنانين، أبرزهم هالة صدقي مجدي بدر ومنة فضالي وإيمان العاصي وأحمد فهيم وأحمد داش، والإخراج محمد سامي.