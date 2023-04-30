تشطيب عمارات «سكن كريم» بقرية منية المرشد في كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة وتشطيب عمارات «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي، مشيراً إلى أنه جاري إنهاء إجراءات استلامها من قبل اللجان المُشكلة في هذا الشأن بعضوية استشاري رئاسة مجلس الوزراء، والجهات الفنية والرقابية، ومجلس مدينة مطوبس، ومحافظة كفر الشيخ.

عدد العمارات السكنية

وأضاف المحافظ، في بيان له، أن عدد العمارات السكنية الجاري إقامتها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمطوبس 18 عمارة تضم 144 وحدة سكنية، أما بقرية المرشد فتم إقامة 5 عمارات سكنية، تضم 40 وحدة سكنية.

عدد القرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»

جدير بالذكر، أن عدد القرى المستفيدة من المشروع القومي، حياة كريمة، 18 قرية و187 تابعاً بمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تنفيذ تلك المشروعات الخدمية، والتي تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين بالمحافظة.