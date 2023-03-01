«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل بمشروع «سكن كريم» في منشية سليمان بالبحيرة

استعرض برنامج «الحياة الآن» المذاع على قناة الحياة، كواليس استمرار العمل في مشروع إنشاء عمارات سكن كريم بمنشية سليمان ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

ويشمل المشروع إنشاء 30 عمارة «سكن كريم» بمنشية سليمان باجمالي 240 شقة لأصحاب المساكن غير الآمنة.

ويقع المشروع في أطفيح على مساحة 30 ألف متر مربع ووفر المشروع 3000 فرصة عمل لأهالي المنطقة.

مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة المواطنين

ومبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتستهدف المبادرة 4584 قرية في 20 محافظة، وتشمل 175مركز و28000 تابع ويستفيد منها 58 مليون مواطن، وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى تحسين حياة المواطنين في الأماكن الفقيرة والقرى وصولًا للحياة الكريمة في ظل الجمهورية الجديدة.