محمد رمضان يظهر بـ«لوك جديد» في أمريكا

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بعد مشاركة جمهوره عددًا من الصور الخاصة به، عبر صفحته الخاصة على «إنستجرام» وهو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر الفنان محمد رمضان في الصور التي شاركها مع جمهوره بـ«لوك مختلف» تمامًا عليه، حيث غير تسريحة شعره، وظهر مرتديا ملابس مختلفة باللون الأخضر.

تعليقات الجمهور على لوك محمد رمضان

وانهالت تعليقات الجمهور على صور محمد رمضان حيث قال أحدهم «أنا معتش عارف أنت جعفر العمدة ولا هارلي، ولا أنت مصري ولا أمريكاني ولا أنت إيه بالظبط».

وقال آخر: «ولي ماعرفتك أي شو هاللوك هاد»، وعلق أحدهم: «إيه اللوك ده جامد هجيبه لابني».

يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة، بجانب عدد كبير من الفنانين منهم هالة صدقي وإيمان العاصي، ومنة فضالي وزينة وأحمد داش، ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.