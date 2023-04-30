وزير شؤون المجالس النيابية: الحكومة تتمسك بسن 18 عاما شرطا لحيازة الكلاب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات واسعة، بشأن سن اصطحاب الشخص للكلب في ضوء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

شرط اصطحاب كلب

ووفقا لمشروع القانون الجديد لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما، إذ طالبت النائبة إيرين سعيد عضو المجلس بخفض سن مصطحب الكلب لـ15 عاما، قائلة إن هذا القانون مناسب لأصطحاب الطفل للكلب، لاسيما وأن قانون العمل يخول للطفل العمل من سن 15 عاما، كما أن المشرع خول للطفل استخراج البطاقة الشخصية من هذا السن.

فيما تمسكت الحكومة بالنص الوارد في مشروع القانون، واحتكم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى التصويت، وشهدت القاعة تباينا في التصويت، فعاود رئيس المجلس مطالبا للحكومة بإبداء رأيها مرة أخرى.

وأكد أن هذا التشريع هدفه تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وقال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية، إن الحكومة متمسكة بالنص وسن 18 عاما هو السن المناسب لأصطحاب الشخص للكلب.

رفض مقترح خفض السن

واعترضت النائبة إيرين سعيد مؤكدة أن النزول بالسن أمر مهم، ولجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي للتصويت مرة أخرى، وانتهى برفض المقترح الخاص بخفض سن مصطحب الكلب لـ15 عاما، والإبقاء على النص الوارد في مشروع القانون.

ووفقا لمشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة يجب تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها وذلك عند التنزه أو أصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، ولايجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.