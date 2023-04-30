«القاهرة الإخبارية»: السلطات المصرية تقدم كل التسهيلات للوافدين إلى معبر قسطل

أكد مصطفى عبدالفتاح موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر قسطل، أنّ السلطات المصرية تقدم كل التسهيلات للوافدين والخدمات الطبية والرعاية الشخصية، لافتًا إلى وصول عدد من رحلات النقل التي انطلقت من المدن السودانية المختلفة للقادمين إلى الأراضي المصرية جراء الاشتباكات الواقعة في الأراضي السودانية.

رفعت درجة الاستعداد في المعبر

وأضاف «عبدالفتاح» في رسالة على الهواء، أن السلطات المصرية رفعت درجة الاستعداد في المعبر، لاستقبال واستيعاب كل الآلاف التي تأتي من الأراضي السودانية والعمل جنبا إلى جنب مع معبر أرقين البري، مشددًا على أن المعبر يعمل على مدار الساعة لاستقبال الآلاف التي تأتي إلى هذه المنطقة والانطلاق إلى العمق المصري.

وصول عدد من رعايا دول أجنبية

وتابع: «منذ أقل من ساعة شاهدنا وصول عدد من رعايا دول أجنبية مختلفة كالمملكة المتحدة البريطانية وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والفلبين بالإضافة إلى وجود عدد من ممثلي سفارات هذه الدول لإنهاء إجراءات دخول رعاياها إلى الأراضي المصرية».

وأشار، إلى أن السلطات المصرية تعمل على إجلاء كل رعايا الدول الأجنبية المختلفة من الأراضي المختلفة تقدم التسهيلات الممكنة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الوافدين إلى الأراضي المصرية.