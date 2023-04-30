سابقة تاريخية في مراسم تتويج الملك تشارلز.. البريطانيون يؤدون قسم الولاء

تشهد مراسم تتويج الملك تشارلز، والمزمع إقامتها الأسبوع المقبل، سابقة تعد الأولى فى التاريخ، حيث سيُطلب من ملايين البريطانيين الذين سيحضرون أو يتابعون حفل تتويج ملك بلادهم الجديد أداء قسم الولاء للملك.

وتجرث المملكة المتحدة استعدادات حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والتي ستنعقد السبت المقبل.

تتويج الملك تشارلز

وسيحل الولاء الجماهيري للملك محل إشهار الولاء التقليدي الذي كان يؤديه الأقران، حيث يتعهد الأقران الورثة بتقديم الولاء للملك المتوج وهم راكعون أمامه في خط واحد.

ومن المنتظر أن يطلب رئيس أساقفة كانتربيري، جاستن ويلبي، والذي يمثل رأس الكنيسة في إنجلترا من هؤلاء الذين يشاهدون أو يسمعون مراسم التتويج أن يشاركوا فيه بإطلاق صرخة دعم للملك في البلاد وحول العالم.

وسيطلب «ويلبي» خلال الحفل من كل الأشخاص ذوي النوايا الحسنة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والممالك والأقاليم بتقديم ولائهم بقلوبهم وبأصواتهم، لملكهم الذي لا شك فيه، والمدافع عن الجميع".

ويحتوي الخطاب الذي سيتلوه ويبلي، وسيطلب من البريطانيين ترديده، على الجملة التالية: «أقسم بأن أعطي الولاء الحقيقي لجلالتك ولورثتك وخلفائك وفقا للقانون، وليساعدني الرب».

وسيقول ويلبي بعدها: «حفظ الله الملك»، وسيكون البريطانيون مطالبون بالرد عليه: «فليحفظ الله الملك تشارلز، وليحيا الملك للأبد».

وفى سياق مراسم تتويج الملك تشارلز، أعلن قصر بكنجهام أن ملك بريطانيا تشارلز سيرتدي ثيابا مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه ي وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937.

وفاة الملكة إليزابيث

يشار إلى أن مراسم تتويج الملك تشارلز ستنعقد بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن ومن المقرر حضورر رؤساء دول وشخصيات أجنبية

وكانت المملكة المتحدة أعلنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا سبتبر الماضى