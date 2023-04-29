مراسم تتويج الملك تشارلز.. طلب عزف الموسيقى الأرثوذكسية اليونانية

أعلن قصر باكنجهام مراسم تتويج الملك تشارلز، والمقرر أن تتم بجانب الملكة في حفل فخم يوم السبت المقبل 6 مايو الجاري، وسيكون التنصيب بمثابة عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحفلات وموسيقي الشارع والحفلات الموسيقية، والتي أطلق عليها الاسم الرمزي «الجرم السماوي الذهبي» وفق صيحفة تليجراف البريطانية.

مراسم تتويج الملك تشارلز

تبدأ مراسم تتويج الملك تشارلز في تمام الساعة 11 صباحًا يوم السبت الموافق 6 مايو في دير وستمنستر.

يصل الملك والملكة إلى الدير في موكب يبدأ من قصر باكنجهام وهي المرحلة المعروفة باسم «موكب الملك»

سيتم تتويج الملك والملكة في الدير الذي يقع في لندن بيد رئيس أساقفة كانتربري، وسيكون التنصيب يعكس دور الملك الذي يتطلع إلي المستقبل لكنه يظل متجذر في التقالية القديمة العتيقة.

وأضاف القصر في بيان نشره موقع تليجراف البريطاني أن «التتويج هو خدمة دينية مهيبة ، إلى جانب مناسبة للاحتفال والمباركة».

واحتفظ الدير بشكل الهيكل كما هو لأكثر من ألف عام، ومن المتوقع أن يتضمن الحفل نفس الشكل المعهود مع إضافة بعض اللمسات التي تعترف بروح العصر.

وتتضمن مراسم تتويج الملك تشارلز القسم بالإخلاص لبلاده وشعبه، وسوف يتعهد بأن يكون «المدافع عن الإيمان المسيحي» لكن مساعدي القصر ومسؤولي الكنيسة يخططون لإضافة المزيد من الكلمات التي تسمح للملك بالاعتراف بأنه يخدم جميع الأديان، ثم الدهن بالزيت، ثم تكريم، وأخيرًا التنصيب، وسيضع تشارلز تاج سانت إدوارد على رأسه، وسيصبح اسمه رسميًا الملك تشارلز الثالث.

ثم سيجلس على كرسي التتويج ممسكًا بصولجان وعصا الملك، وهما رمزيه لسلطته على الأمة والسيادة ولتمثيل العالم المسيحي.

وحرص الملك تشارلز على دعوة أعراق متعددة وديانات مختلفة للتأكيد على تنوع العرقي في بريطانيا الحديثة.

وعلى الرغم من أنه خلال تتويج الملكة اليزابيث تم دعوة 8000 ضيف من 129 دولة، إلا أن خلال مراسم تتويج الملك تشارلز سيتم دعوة نحو 2000 شخص فقط وذلك ضمن إجراءات السلامة.

ما هي الموسيقى التي سيتم عزفها خلال الحفل؟

طلب الملك تشارلز عزف الموسيقى الأرثوذكسية اليونانية خلال حفل التتويج تكريما لوالده الراحل، دوق إدنبرة، على أن تؤديها فرقة البيزنطية، كما تم تكليف اللورد لويد ويبر بكتابة نشيد التتويج ، فيما يأمل الملحن أن «يعكس المناسبة السعيدة.

كما تم اختيار جوقة الصعود، وهي مجموعة من ثمانية مطربين «مختارين بعناية» من الجوقة التي قدمت في حفل زفاف دوق ودوقة ساسكس.

ماذا سيحدث بعد التتويج؟

وبعد المراسم، سيعود الملك والملكة إلى قصر باكنغهام في موكب التتويج، والذي يصل طوله لنحو 1.3 ميل، حيث سيتم تجنب بعض المناطق من لندن، مما يثير مخاوف من عدم قدرة البعض على رؤية الملك.

ثم يقف الملك والملكة وكبار أعضاء العائلة المالكة بعد ذلك على شرفة قصر باكنغهام لمرور الذبابة لاختتام فعاليات اليوم الاحتفالية.

ماذا سيحدث في اليوم التالي للتتويج؟

سيشارك المواطنين في جميع أنحاء بريطانيا في غداء التتويج الكبير، والذي سيتم خلاله دعوة الجيران والمجتمعات لمشاركة الطعام وتبادل التهانئ.

وأعلنت الحكومة أن رئيس الوزراء سيستضيف مأدبة غداء كبيرة في داونينج ستريت يوم الأحد وأن الضيوف سيشملون متطوعين من المجتمع المحلي من جميع أنحاء البلاد.