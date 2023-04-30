«الدولي للهلال الأحمر» لـ«القاهرة الإخبارية»: ربع وفيات أحداث السودان كان يمكن إنقاذها

أكد الدكتور حسام فيصل رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بمنقطة الشرق الأوسط ، أنّ استهداف الأشخاص والهيئات الإنسانية شيء غير مقبول ومُحرّم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن ربع الأرواح التي فُقدت منذ بدء النزاع كان من الممكن إنقاذها لو وصلنا إلى أدوات التحكم الأساسية في الصدمات والإسعافات الأولية.

وأضاف «فيصل»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القانون الدولي يؤكد على أهمية حماية المدنيين والطواقم الطبية والصحية والكوادر الإنسانية التي تعمل على تقديم الخدمات.

كل الفرق تعمل على إمكانية التواصل مع كل الأطراف

وتابع رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بمنقطة الشرق الأوسط: «في هذه الظروف، تعمل كل الفرق على إمكانية التواصل مع كل الأطراف على الأرض من أجل ضمان الوصول الآمن لتقديم هذه الخدمات بشكل محايد ومستقل».

وأشار إلى أنه بعد أسبوعين وأكثر من الأحداث الجارية حاليا تتكشف الاحتياجات المتفاقمة والتي ستكون في المستقبل، إذ أنّ 16% من مستشفيات الخرطوم لاتزال تعمل بطاقتها القصوى وخرجت حوالي 60% من المراكز الصحية عن الخدمة بسبب الأحداث الجارية ونقص المعدات والظروف الميدانية، وهذا الموضوع لا يجب إغفاله.