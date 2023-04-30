«الأعلى للآثار»: يجب الرد على فيلم كليوباترا بحقائق علمية تدحض الأكاذيب

أكد الدكتور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، ضرورة توضيح الحقيقة بخصوص فيلم «الملكة كليوباترا» الذي تنتجه إحدى المنصات الأجنبية وضرورة تحري الدقة في الاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب، وهو ما أقدمت عليه قناة «الوثائقية» بإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة ابنة بطليموس الـ 12 آخر ملوك الأسرة البطليمية، وذلك لإظهار الحقيقة ودحض الشائعات.

ظهور كليوباترا ببشرة سمراء تزييف للتاريخ المصرى

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ظهور الملكة كليوباترا ببشرة سمراء وملامح إفريقية يعد مغالطة تاريخية صارخة وتزييفا للتاريخ المصري القديم، لافتا إلى أن الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا تظهر خلالها عبر مراحل عمرية مختلفة بملامح يونانية من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة يدحض كافة إفتراءات منصة نيتفلكس.

الملكة كليوباترا من أصول مقدونية

ومن جهته، أكد ناصر مكاوي رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة أن ظهور الملكة كليوباترا بهذه الهيئة يتنافى مع أبسط الحقائق التاريخية وكتابات المؤرخين أمثال بلوتارخوس وديوكاسيوس والذين سجلوا أحداث التاريخ الروماني في مصر في عهد الملكة كليوباترا، وأكدوا أنها كانت ذات بشرة فاتحة اللون وأنها ذات أصول مقدونية خالصة.

وأشار إلى أن الملكة كليوباترا تنحدر من أسرة مقدونية عَريقة حكمت مصر نحو 300 عام، أسسها الملك "طليموس الأول وهو أحد القادة المقدونيين بجيش الإسكندر الأكبر، وآلت إليه ولاية مصر بعد وفته، وأسس الأسرة البطلمية.