زاهي حواس: كليوباترا لم تكن سوداء البشرة.. لا يوجد دليل واحد يؤيد الأمر

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أن الملكة كليوباترا لم تكن سوداء البشرة، وهي في الأصل يونانية، وإذا شاهدنا تماثيل وأشكال والدها وشقيقها، لن نجد أي دليل يؤيد هذا الادعاء أنها كانت سوداء البشرة.

جاء ذلك تعليقا علي المسلسل الوثائقي لمنصة نتفليكس «Queen Cleopatra» الذي أثار جدلًا واسعًا بعد طرح إعلانه بسبب ظهور شخصية الملكة كليوباترا من تجسيد الممثلة صاحبة البشرة السوداء أديل جيمس.

حواس: الملكة كليوباترا كانت مثل الأمراء والملوك المقدونيات

وتابع «حواس»: «كانت الملكة كليوباترا مثل الأمراء والملوك المقدونيات، وإذا نظرنا إلى تماثيل الملكة والعملة فلن نجد أي دليل يؤيد الادعاء أن كليوباترا كانت سوداء البشرة».

وواصل: «وإذا نظرنا إلى مصر القديمة سنجد أنها ليست حضارة سوداء وهناك مناظر الفرعون على المعابد والمقابر وهو يضرب الأعداء وأمامه أشخاص من أفريقيا وليبيا وآسيا، ولن نجد أي شبه بين الفرعون والشعوب المجاورة».

مملكة كوش حكمت مصر في الأسرة 25

وأضاف حواس:« نحن نعرف أن مملكة كوش حكمت مصر في الأسرة 25 وهذا في العصر المتأخر ولكن ليس لهم صلة بالحضارة الفرعونية.. أنا لست ضد السود إطلاقا ولكن وجدت أن من واجبي كأثري أن أوضح الحقائق وأعلن ان كليوباترا لم تكن سوداء البشرة».