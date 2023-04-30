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«الوثائقية» تستعد لإنتاج فيلم عن الملكة كليوباترا

كتب:

هبة أمين
01:38 م | الأحد 30 أبريل 2023
القناة الوثائقية

القناة الوثائقية

أعلنت قناة الوثائقية في قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة Cleopatra VII، ابنة بطليموس الثاني عشر، المعروفة باسم كليوباترا، آخر ملوك الأسرة البطلمية، التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.

جلسات عمل

وأضاف القناة الوثائقية في بيان عنها، أنّه انطلاقًا من المعهود دومًا في جميع أعمال قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية، فهناك جلسات عمل منعقدة حاليًا مع عدد المتخصصين في التاريخ، والآثار، والأنثروبولوجي، لإخضاع البحوث المتعلقة بموضوع الفيلم وصورته لأقصى درجات البحث والتدقيق.

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بقلم هبة أمين