بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنظم 472 زيارة لطلبة الجامعات للمشروعات

نظمت القوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددا من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات «الحكومية والخاصة والأهلية» إلى عدد من المشروعات التنموية والوحدات العسكرية بإجمالي 472 زيارة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في مجال التنمية الشاملة، وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية.

تضمنت الزيارات العديد من المشروعات القومية؛ ومنها «مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية ومحطة تحلية مياه الصرف الصحي ببحر البقر ومشروع إسكان 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والعديد من المدن الصناعية والاستثمارية بالمحافظات والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية والشركة الوطنية للرمال السوداء والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.. مشروع توشكي»، كما شارك قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددا من طلبة الجامعات، زيارتهم لشركتي سايلو فودز للصناعات الغذائية والنصر للكيماويات الوسيطة، إذ جرى استعراض إمكانيات وقدرات الشركة وحجم الإنتاج الذي توفره في الأسواق المصرية وكذا حجم الصادرات للعديد من دول العالم.

وتهدف الزيارات إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى شباب الجامعات بحجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومدى الاستفادة منها خلال دراستهم، وكذا التعرف على حجم فرص العمل التي توفرها تلك المشروعات للشباب، والمتابعة الميدانية لحجم الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

كما تضمنت الزيارات عددا من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادتي المظلات والصاعقة، وعددا من القواعد البحرية والجوية وعددا من كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، وجرى استعراض ما شهدته وحدات القوات المسلحة من تطوير وتحديث عكست الكفاءة القتالية والإدارية لوحدات القوات المسلحة.

وأعرب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم وفخرهم بكل ما شاهدوه من إنجازات حققتها الدولة المصرية، واعتزازهم بقواتهم المسلحة وما تقوم به من مسانده مؤسسات الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات.