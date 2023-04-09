اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر والسودان شراكة الماضي وتحديات المستقبل

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى» يوجِّه بتكثيف العمل فى مشروعات الزراعة والإنتاج الغذائى

الرئيس يتابع جهود التوسع الأفقى والرأسى لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية: يجب حشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح هذه المشروعات

الحكومة تطلق خارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة

«عبدالغفار»: لمواجهة التهديدات المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة.. و«عاشور»: لدينا مقومات التعامل مع الأوبئة

«على أرضها طبع المسيح قدمه»

الأقباط يحتفلون بـ«أحد الشعانين».. و«أسبوع الآلام» يبدأ فى أجواء روحانية.. والبابا تواضروس يدعو إلى التمسك بالرحمة

«ضفاير السعف» تملأ البيوت.. والكنائس تعلق الشارات السوداء وتصلى الجناز العام وتمتنع عن الصلاة على الموتى

مصر والسودان.. دام وادى النيل فى أمان

خبراء: تربطهما علاقات تاريخية ومصير مشترك.. وسودانيون: مصر بلدنا الثانى

عام من النجاح: 30 مليون مستفيد و2000 جنيه متوسط الخدمات المقدّمة للأسرة.. و250 ألف متطوع يشاركون فى تنظيم الفعاليات

رئيس الاتحاد: المجتمع المدنى يعيش عصره الذهبى والسيسى «صاحب الفضل».. وأحزاب: «التحالف» نموذج للشراكة الناجحة مع الحكومة

طارق الشناوي: أحببت «الكتيبة 101» واستعانة «المتحدة» بمخرج سورى لـ«رسالة الإمام» تعبِّر عن قوة مصر

الصفحة الثانية

شراكة الماضى وتحديات المستقبل

خبراء: البلدان تربطهما علاقات تاريخية ومصير مشترك

«البشبيشى»: مصر لعبت دوراً مهماً فى تقليل الفجوة بين التيارات السياسية.. و«جلاب»: «القاهرة» ترغب فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار

أبناء الجالية: لا نشعر بالغربة.. ومصر بلدنا الثانى وموطن تحقيق أحلامنا

«ميساء»: أصبحت سفيرة للسودان ومصر ببرنامج العمل التطوعى .. و«أحمد»: أشكر «السيسى» على إطلاق مبادرة «ادرس فى مصر»

«عبدالعزيز»: نثمّن تصريحات الرئيس السيسى بأن حل الصراعات يجب أن يكون عربياً وبعيداً عن الأجندات

كاتب سودانى: الدور المصرى تجاه السودان دوافعه حقيقية وأصيلة

السودانيون يؤيدون الرؤية المصرية الداعمة لأمن ووحدة واستقلالية الأراضى السودانية

الصفحة الثالثة

ترصد أنشطة أكبر كيان تنموى وخيرى فى مصر: أعاد إحياء دور المجتمع المدنى

الرؤية.. وحيد جهود المجتمع الأهلى والجمعيات الخيرية والتنموية فى مصر لتعظيم الاستفادة للأسر الأكثر احتياجاً وتنظيم جهود التنمية

رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركى تكاملى لأول مرة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر

«مظلة الخير».. انطلق التحالف فى 13 مارس العام الماضى تكليلاً لإعلان الرئيس عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى

الصفحة الرابعة

حصاد عام من النجاح: 30 مليون مستفيد و2000 جنيه متوسط خدمة الأسرة

التنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار.. وإنفاق 12 مليار جنيه لمساعدة «الأكثر احتياجاً»

مشروعات لبيع رؤوس الماشية.. ومبادرة «ازرع» لتحسين أحوال صغار الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية

«جنود الخير»: 250 ألف متطوع من الشباب والفتيات فى كافة المحافظات

سياسات عمل بشكل تشاركى ومشروعات اقتصادية لضمان تحقيق التكامل.. وإعداد قاعدة بيانات للأكثر احتياجاً.. وتوفير برامج تدريبية للمتطوعين

توفير 39.5 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ملف الزراعة.. وقوافل «ستر وعافية» أكبر حدث اجتماعى جماهيرى

تنظيم حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدى وإجراء جراحات بالمجان

حملة «نسمعك ندعمك» لتقديم الدعم النفسى للسيدات

مشروع تغذية المرأة المعيلة لتوفير الغذاء الصحى المتوازن

إطلاق برامج توعوية من خلال عقد جلسات وندوات للمرأة المعيلة

تغطية الخدمات الطبية لقطاع أكبر من المناطق الأشد احتياجاً

تعزيز الوعى العام بالصحة النفسية وتدعيم المشاركة المجتمعية

ورش لتدريب الأطباء المصريين من مختلف جامعات مصر

انتشار القوافل الطبية التى تقدم الاستشارات الطبية والأدوية

إطلاق مبادرات خاصة بعلاج أمراض العيون وتقديم اللازم للمرضى

إطلاق مبادرة رفع كفاءة المستشفيات الحكومية فى عدد من المحافظات

رئيس «اتحاد الجمعيات»: «كتف فى كتف» ملحمة غير مسبوقة فى تاريخ الدولة.. والمتطوعون «جنود مجهولة»

طلعت عبدالقوى: المجتمع المدنى يعيش عصره الذهبى والرئيس «السيسى» صاحب الفضل فى تدشين «التحالف»

الصفحة الخامسة

«كتف فى كتف».. أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية برعاية «السيسى»

الميزانية 3 مليارات جنيه لتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على مستوى الجمهورية.. وإطلاق قوافل غذائية وصحية بالمجان

«شعبان»: التوزيع يتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تحت إشراف «التضامن»

وصول الدعم إلى المستحقين وفق قاعدة بيانات تشمل قوائم القرى الأكثر احتياجاً

أحزاب ونواب: جهود «التحالف» تعكس إصرار الدولة على دعم «الأكثر احتياجاً»

«الوفد»: يقدم ملحمة إنسانية خدمية متكاملة.. و«حماة الوطن»: حرّك المياه الراكدة

«مستقبل وطن»: يجسد نموذجاً للشراكة الناجحة

أحمد على: استحدثنا «كارت» لشراء ملابس العيد للأسر من متاجر متعاقد معها دون رسوم إضافية.. والمتطوعون شركاء فى النجاح

الصفحة السادسة

الأقباط يحتفلون بـ«أحد الشعانين» فى ذكرى دخول المسيح للقدس.. و«أسبوع الآلام» يبدأ فى أجواء روحانية.. والبابا تواضروس يدعو إلى التمسك بالرحمة

الكنائس تعلق الشارات السوداء وتصلى الجناز العام وتمتنع عن الصلاة على الموتى وتحظر رفع البخور اعتباراً من اليوم مع بدء أيام «البصخة».. والزينة تملأ البيوت فى المحافظات وبائعو السعف ينتشرون فى الميادين والشوارع

إجراءات مشدّدة لتأمين قداسات الصلاة على مستوى الجمهورية.. والاحتفالات تشمل الصلوات والتراتيل الدينية وأنشطة للأطفال والعائلات

«ضفاير السعف».. مصدر رزق لـ«أم هانى».. و«كيرلس وزوجته» يتطوعان لتزيين الكنائس به

أشهر بائعة فى الإسكندرية: ورثنا تضفيره أباً عن جد وبنورثه لعيالنا.. ونجلها: مهنة مواسم لكنها البركة وبهجة العام

الصفحة السابعة

«إنجى» مهندسة تصنع الفوانيس من الشموع «موضة وديكور وإضاءة»

مبادرة «هناء»: علاج السرطان بالمجان فى رمضان.. «هتلاقى دواك»

سحور فلسطينى من يد «طوطح»: «المصريين بيحبوا المسبحة وفتة الحمص»

من الحكم العطائية

«لا تُبالِ بقلة عملك»

الصفحة الثامنة

أحببت «الكتيبة 101».. واستعانة «المتحدة» بمخرج سورى لـ«الإمام» تعبِّر عن قوة مصر

مسلسلات الـ30 حلقة لن تكون النمط السائد فى رمضان 2024.. ونيللى كريم مبهرة.. ودور أحمد عيد فى «عملة نادرة» سيطيل من عمره الفنى

أحمد شاهين تلميذ دكتور ربيع فى «الكبير أوى»: لم أتوقع أن يحقق المشهد كل هذا النجاح

محمود ياسين: تشرفت بتجسيد شخصية الشهيد أحمد عصمت فى «الكتيبة ١٠١»