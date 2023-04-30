مصرع سيدة في حريق شب بمنزل غرب الأقصر

لقيت سيدة ستينية مصرعها، إثر اختناقها في حريق شب بمنزل قديم مبني من الطوب اللبن بأرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، بجوار كنيسة القديس الفرنيسس، بسبب ماس كهربائي، اليوم، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

متوفاة داخل منزلها نتيجة الاختناق في الحريق

انتقلت لموقع الحريق 4 سيارات إطفاء، وسلم هيدروليكي للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وعثر رجال الحماية المدنية بالأقصر، على جثمان سيدة تدعى «نادية جريس» 60 سنة، متوفية داخل منزلها نتيجة الاختناق، وتم إخماد الحريق، وجار مواصلة العمل لمنع وصول الأدخنة للمنازل المجاورة.

إخماد الحريق لمنع وصوله للمنازل

وانتقل إلى مكان الحريق، اللواء الدكتور هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، وقوات البحث الجنائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.