الأقصر تصدر 400 طن طماطم مجففة بأرباح تجاوزت مليون و200 ألف دولار

حققت محافظة الأقصر أعلى إنتاجية من محصول الطماطم المجففة خلال الموسم الجاري 2022-2023، التي يجري تصديرها للأسواق الأوروبية وأسواق الخليج، بحسب ما ذكر المهندس عبد الكريم دياب، مدير محطة الشهيد ماجد صالح لتعبئة وفرز وتصدير المحاصيل الزراعية.

شهد أعلى إنتاجية

وأوضح دياب، أنه جرى تصدير 20 حاوية طماطم مجففة، بواقع 20 طنا، بإجمالي 400 طن لكل حاوية، من إنتاج ثلاثة مناشر للطماطم المجففة بالأقصر، بمراكز إسنا وأرمنت والقرنة، مؤكداً أن هذا العام شهد أعلى إنتاجية منذ بدء تنفيذ مشروع التجفيف في عام 2015.

3000 دولار للطن

وأشار مدير المحطة إلى أن أسعار الطماطم المجففة، ارتفعت إلى مستويات قياسية حيث بلغ سعر الطن الواحد هذا العام 3000 آلاف دولار، بمعنى أن إنتاجية هذا العام حققت أرباحا تجاوزت مليون و200 ألف دولار، مؤكداً أن الظروف الجوية جاءت مناسبة.

توفير مئات فرص العمل لشباب المحافظة

واستطرد: «ساهم مشروع الطماطم المجففة في توفير مئات فرص العمل لشباب المحافظة، خصوصا من حملة المؤهلات العليا من خريجي كلية الزراعة وغيرها، كما ساهم في فتح أسواق ومنافذ أمام مزارعي الطماطم عبر الزراعات التعاقدية، واستيعاب الفائض من السوق المحلي حيث تعتبر محافظة الأقصر وتحديدا مركز إسنا أكبر مركز مشهور بزراعة الطماطم، وكان في وقت سابق المركز الأول على مستوى الجمهورية، موسم تجفيف الطماطم يبدأ منتصف شهر ديسمبر، وينتهي في أول شهر مايو، ثم يبدأ موسم تجفيف الفلفل».