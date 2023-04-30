«الأعلى للجامعات»: مقترح جديد بإضافة سنة تأسيسية لطلاب الثانوية العامة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه اليوم مناقشة مقترح بتطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

لجنة لدراسة نظان السنة التأسيسية

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية، وسوف يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بتطبيق هذا النظام في مؤتمر صحفي سيُعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم.