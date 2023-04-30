هدى الإتربي: تعرضت لوعكة صحية أدت لزيادة وزني

أثارت الفنانة هدى الإتربي جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، بعد نجاحها الكبير في مسلسلي «ضرب نار» و«سره الباتع»، حيث لاحظ قطاع كبير من الجمهور، ظهورها بوزنٍ زائد، وسط تساؤلات عدّة حول ذلك.

وقالت هدى الإتربي، لـ«الوطن»، «بالفعل تغيرت ملامحي بدرجة بسبب زيادة في الوزن، وتحدث الكثيرين أن تغير الملامح بسبب الفيلر أو البوتكس، لكن الحقيقة أن سبب زيادة الوزن تعرضي لوعكة صحية».

الكثيرون انتقدوا دون أن يعلموا ما تعرضت له

أعربت هدى الإتربي، عن استيائها الشديد من الانتقادات التي طالتها مؤخرًا من قبل بعض المُتابعين، بسبب تغير ملامحها، قائلة: «الكثيرون انتقدوا دون أن يعلموا ما تعرضت له».

تفاصيل شخصية هدى الإتربي في مسلسل ضرب نار

يذكر أنّ هدى الإتربي، جسدت شخصية «يمنى» زوجة رجل الأعمال «زيدان»، ماجد المصري، في مسلسل «ضرب نار»، إلا أنه قتلها بطريقة وحشية في النهاية، بعد اكتشافه خيانتها له، ووجود علاقة عاطفية مع صديقه وموظف شركته أحمد عبدالله محمود.

وشارك في مسلسل ضرب نار، كل من ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وانتصار، وسهير المرشدي، وتامر مجدي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.