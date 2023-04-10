مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. هل تكتشف مهرة لجوء هدى الإتربي إلى دجال للتخلص منها؟

تنطلق بعد قليل أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 19، من بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، إذ شهدت الحلقة الماضية أحداثا مثيرة، كان على رأسها بداية جابر الكوماندا الإتجار في السلاح وتعرضه لإطلاق نار كاد أن يودي بحياته.

مسلسل ضرب نار الحلقة 19

وذهبت هدى الأتربي، التي تجسد شخصية الزوجة الأولى لماجد المصري إلى دجال للتخلص من ياسمين عبدالعزيز، بعدما استحوذت على اهتمام ماجد المصري، وبالفعل لجأت إلى شركة رش مبيدات حتى ترش «المياه» التي منحها الدجال لها أمام غرفة ياسمين عبدالعزيز، لكن الأخيرة أمسكت بالعامل الذي كان يرش المياه في نهاية الحلقة.

مواعيد مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.