ماجد المصري عن صعوبات مهنة التمثيل: «بنشتغل 18 ساعة وبناخد منوم أحيانا»

كشف الفنان ماجد المصري عن عيوب العمل في الفن والتمثيل مشيرًا أن أبرز هذه العيوب هو افتقاد الفنان لأسرته وافتقاد أسرته له«بفتقد الأسرة والأسرة بتفتقدني ومبلحق أقعد في بيتي ومبلحقش اقعد مع اولادي ومراتي ودايما في الاجازات عندي شغل وكل دي سلبيات مش محتاجها في حياتي بس غصب عني».

احنا بنشتغل عدد ساعات لا تتخيليها

وقال ماجد المصري خلال لقاء خاص من منطقة الأهرامات مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»: «احنا بنشتغل عدد ساعات لا تتخيليها والواحد بجد بيتعب وساعات بقابل ناس في الشارع تقولي انا نفسي امثل وانا عارف ان نفسه يمثل وجواه طاقة لكن الشغلانة بتاعتنا صعبة بشكل لا تتخيلوه».

بنوصل لـ18 ساعة في اليوم شغل واقفين على رجلنا

وأضاف ماجد المصري «احنا بنام بالعافية وبنام قليل وأحيانًا بناخد منوم عشان ننام عشان لازم ننام عشان هنصحى بدري عشان عندنا شغل وانا مش متعود أنام بدري فباخد منوم وده غير عدد ساعات الشغل وبنوصل لـ18 ساعة في اليوم شغل واقفين على رجلنا والموضوع مش تمثيل والنجم جه لكن شغلانة صعبة جدًا وتركيز وارهاق».