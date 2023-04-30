رئيس وزراء اليابان: نتطلع لنقل خط المترو الرابع السياح إلى المتحف المصري الكبير

قال فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، إن الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، تم بشأنه توقيع وثيقة الدفعة الثالثة للقروض بالين في قصر الاتحادية، وسيربط وسط القاهرة بمنطقة الأهرامات، وستفتتح محطة أمام المتحف المصري الكبير، نتطلع لليوم الذي ينقل فيه خط المترو الجديد، عددا كبيرا من السياح إلى المتحف.

وأكد رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في المتحف المصري الكبير، أن اليابان تود أن تستمر في علاقة التعاون الطيبة مع مصر، على مستوى القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات والبنى التحتية والاقتصاد.