طارق النهري: مشهد صلحي مع إيمان العاصي في جعفر العمدة ذكرني بخلافي مع ابنتي ياسمين

كشف الفنان طارق النهري، كواليس مسلسل جعفر العمدة، العمل الدرامي الأكثر شعبية في رمضان، وكيف نجح في تقديم شخصية حمادة فتح الله، رب العائلة التي تملك منها الشر طوال حلقات المسلسل، مؤكدا أن الشارع المصري يعي جيدا أن ذلك عمل درامي، لافتا إلى أن الشخصية التي قام بها كانت مركبة، وتطلب ذلك جهدا كبيرا منه، بعد معرفة كل تفاصيل الشخصية من المخرج محمد سامي.

طارق النهري ضيف الستات مايعرفوش يكدبوا

قال طارق النهري في حوار خاص لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين ومها الصغير، أن أكثر المشاهد التي كانت مقربة منه، مشهد الصلح بينه وبين ابنته دلال التي قدمتها الفنانة إيمان العاصي، موضحا أنه استرجع الواقع الذي عاشه من فترة مع ابنته ياسمين، إذ كان على خلاف معها في الحقيقة، وبعد فترة من الخلاف تصالح معها، وكان الواقع أشبه بالمشهد الذي تم تجسيده في المسلسل.

جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وأضاف طارق النهري، أنه كان يقف أمام المرآة يجسد المشهد قبل تصويره، لكي يتمكن من خروج مشاعر الشر والغاز والطيبة في وقت واحد.