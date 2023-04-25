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طارق النهري: جعفر العمدة حقق نجاحا كبيرا وردود فعل الجمهور جيدة

كتب:

محمد عزالدين
05:34 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
طارق النهري

طارق النهري

أعرب الفنان طارق النهري، عن سعادته بمشاركته في مسلسل جعفر العمدة، وطمأن الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروري بطريق الفيوم، قائلا «أنا في حالة جيدة». 

جعفر العمدة حقق نجاحا كبيرا

وتحدث طارق النهري خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، عن مسلسل «جعفر العمدة»، قائلا إن المسلسل حقق نجاحا كبيرا، وهناك ردود فعل جيدة من الجمهور.

ولفت إلى أنه جسَّد شخصية «حمادة فتح الله»، في مسلسل جعفر العمدة، مضيفا أن الجمهور يتعاطف مع «جعفر العمدة» وكارهًا لـ«حمادة فتح الله».

وأكد أنه تعرض للإهانة من الجمهور في الشارع، قائلا «الناس في الشارع بتقولي أنت معرفتش تربي يا حمادة.. وعيلة حمادة فتح الله الحقيقية اتبرت مننا».

أهم محطات نجاحي

وأكد أن مسلسل جعفر العمدة، هو من أهم محطات نجاحه في مسيرته الفنية، موضحا: «أنا مشواري طويل في مجال الفن ومشفتش النجاح دا قبل كدا».

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