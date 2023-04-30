وزير الشباب والرياضة يضع حجر الأساس للصالة المغطاة بنادي دمنهور (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الملعب القانوني بنادي ألعاب دمنهور الرياضي، ووضع حجر الأساس للصالة المغطاة وتفقد جميع أعمال التطوير التي شملت جميع المنشآت بالنادي.

تطور في قطاع الشباب والرياضة في البحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن قطاع الشباب والرياضة فى عهد رئيس الجمهورية، شهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

وأشار نائب محافظ البحيرة، إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة،.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم ورعاية الرياضة في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية.

وأوضحت بلبع استمرار تقديم كل أشكال وصور الدعم والمساندة لاستكمال مسيرة النجاح ولتحقيق آمال مشجعي ومواطني البحيرة.

و أكد الدكتور أشرف صبحي، أن البحيرة حازت على نصيب كبير من التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بمختلف القطاعات، وأن ما يشهده نادي ألعاب دمنهور من تطوير شامل لشيء ملموس يعكس واقعا لرؤية ثاقبة من جميع المسؤولين المهتمين بتطوير الرياضة بمصر.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور وبالمستوى الفني المميز واللافت للفرق الرياضية، خاصةً مع نجاح الفريق الأول للكرة الطائرة فى الصعود إلى الدورى الممتاز، وكذا صعود الفريق الأول لكرة القدم للدورى الممتاز (ب).

شملت أعمال التطوير إنشاء ورفع كفاءة ملاعب الهوكي والتنس الأرضى وكرة القدم والطائرة واليد وأعمال تطوير حمام السباحة وصالة الجيم والتراس والمناطق الترفيهية والمساحات الخضراء، ومنطقة الخدمات وعيادة صحية مجهزة وتحديث منظومة الأمن الإدارى.