وزير الشباب يزور البحيرة لافتتاح عدد من المشروعات الرياضية «صور»

استقبلت، قبل قليل، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بنادي المعدية بمركز إدكو، وذلك في مستهل جولة لافتتاح عدد من الصروح والمنشآت الرياضية بنطاق مراكز إدكو ودمنهور والرحمانية.

وزير الشباب والرياضة في البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي في عهد رئيس الجمهورية، مؤكدة التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لإنشاء وتطوير عديد من المنشآت الرياضية بكل مدن ومراكز المحافظة.

اهتمام الدولة بالشباب

وأكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة المصرية بالشباب والنشء والعمل على توفير حياة كريمة لأبنائها، وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة ورفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير كل ما يحتاجه الشباب والنشء من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقرى والمدن.

كما تابعا فيلما تسجيليا يستعرض تاريخ نادي المعدية الرياضي منذ تأسيسه في عام 1976، وحتى تاريخه وأعمال التطوير ورفع الكفاءة والانشاءات الجديدة التي تمت به.

كما تضمن الفيلم التعريف بأشهر وأبرز الرموز الرياضية بالمحافظة فى المجالات الرياضية المتنوعة، ومنهم الكابتن محمد فتحي، بطل العالم ومدير المنتخب الوطني فى لعبة الكاراتيه، والكابتن سيد كروان لاعب نادي الإتحاد السكندري والمنتخب الوطني الحاصل على بطولة كأس مصر أعوام 1973 و1976، والكابتن السيد عبد الجليل بطل للعالم فى السباحة لمسافات طويلة في إيطاليا عام 1964، والكابتن نادية أيمن بطل العالم فى الووشو كونغ روسيا 2020.

افتتاح مشاريع في البحيرة

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ البحيرة بافتتاح حمام السباحة والملعب القانونى بنادى المعدية الرياضى بادكو، ووضع حجر الأساس للمجرى المائى الدولى للكياك والكانوى على نادى المعدية لاستقبال البطولة الإفريقية.