البحيرة تشارك في المشروعات القومية الكبرى المتصلة بقطاع الزراعة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، مشددة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

متابعة موسم حصاد القمح

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة، جاء ذلك على هامش متابعتها حصاد محصول القمح بالحقل الإرشادي لأحد المزارعين بناحية كفر خليفة بمركز ومدينة إيتاي البارود والمقام على مساحة 25 فدانا ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

وأكدت بلبع، أن ترشيد الاستهلاك في ممارسة الأنشطة المختلفة وعلى رأسها النشاط الزراعي يؤدي إلى استدامة تقديم الخدمات وتقديم منتج عالي الكفاءة.

مشاركة البحيرة في مشروعات قومية

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة تشارك في عدد من المشروعات القومية الكبرى المتصلة بقطاع الزراعة منها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وأوضحت أن محافظة البحيرة تشارك أيضا في مشروع الدلتا الجديدة والذي يعد قفزة عملاقة نحو تنفيذ إستراتيجية الزراعة 2030 وذلك لكونة مشروعاً تنمويا متكاملا تصل مساحته لـ 2.2 مليون فدان.

كما تشارك أيضا في المشروع القومي للتوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية بالتعاون مع دولة كندا ويستهدف تنمية زراعة المحاصيل في الأراضي عالية الملوحة ومنها محصول الذرة.

وعلى هامش حضورها يوم الحصاد استمتعت لعدد من المزارعين الذين قاموا باستعراض تجاربهم والنجاحات التي تحققت من خلال تبني اساليب ترشيد إستخدام المياه فى الأنشطة الزراعية حيث خفض تكاليف الزراعة واستخدام الموارد لأكثر من 50% مع تحقيق أعلى المعدلات فى جودة المحصول .